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واعظة بالأزهر: الزكاة تغفر الهفوات التي تحدث في شهر رمضان

الخميس 06/مايو/2021 - 07:42 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قالت إلهام فاروق شبانة، الواعظة بالأزهر الشريف، إن الزكاة تعني الطهارة، فالمسلم عندما يخرج الزكاة يُطهر نفسه من المعاصي والذنوب، معقبة: "الإنسان لما بيزكي..البركة بتحل عليه".

وتابعت "فاروق"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الله أوجب على المسلمين زكاة الفطر للمصلحة المتصدق والفقير على حد سواء، موضحة أن الزكاة تؤدي إلى غفران الهفوات التي تحدث في شهر رمضان، مثل سجود السهو الذي يكمل الصلاة من نقصان أي رقعة في الصلاة.

وتابعت أن زكاة الفطر واجبة وفرض على كل مسلم مقتدر ذكر او أنثى صغير أو كبير، مشيرة إلى أن الزكاة من أركان الإسلام الخمسة.

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