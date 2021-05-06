نسرين أمين عن صورتها بالمايوه: "مكنش عريان أوي" (فيديو)





وتابعت نسرين أمين في حوارها مع الإعلامي أحمد سالم في برنامجه “لحظات جريئة” المُذاع على شاشة قناة “القاهرة والناس”، إنها لم تسئ لأي شخص أو تضر شخص بسبب ملابسها.





وأضافت نسرين أمين خلال حوارها: "هل أنا ضريت حد بصورة المايوه لأنه مكنش عريان أوي"، مؤكدةً أنها غير نادمة على الصورة أو تصدرها التريند.





واستكملت نسرين أمين حديثها: “لست ندمانة على ارتداء المايوه على البحر”، موضحةً أنها دائما ترتدي المايوه مع اصدقائها وأقاربها أثناء الاستجمام على البحر.





علقت الفنانة نسرين أمين، على صورتها بالمايوه أثناء الاستمتاع بأجواء الصيف خلال الإجازة التي قضتها في أماكن مختلفة ما بين ألمانيا وأمستردام في هولندا والعاصمة اللبنانية بيروت والساحل الشمالي.