استشاري تغذية: شهر رمضان يساعد على زيادة معدل حرق الدهون

قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن شهر رمضان يساعد على زيادة معدل حرق الدهون، ويقلل الشهية، وهذا من شأنه أن يساعد على خفض الوزن.



وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامي مدحت إسماعيل، ببرنامج "أوفر ويت"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن أنه ضد تناول السكر، لأنه يؤدي إلى حالة من الإدمان، ويزيد الوزن.، مشيرًا إلى أن السمنة ارتفعت في العالم مع زيادة استخدم السكر.



وشدد على ضرورة أن يقوم مريض السمنة بضبط ما يتناوله من السكر للمساعدة على خفض الوزن، وتناول التوت البري، أو الشاي الأخضر الذي يساعد على خفض الوزن إلى حد كبير.

