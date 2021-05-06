Advertisements

استشاري تغذية: شهر رمضان يساعد على زيادة معدل حرق الدهون

الخميس 06/مايو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements
قال الدكتور خالد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن شهر رمضان يساعد على زيادة معدل حرق الدهون، ويقلل الشهية، وهذا من شأنه أن يساعد على خفض الوزن.

وتابع "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامي مدحت إسماعيل، ببرنامج "أوفر ويت"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أن أنه ضد تناول السكر، لأنه يؤدي إلى حالة من الإدمان، ويزيد الوزن.، مشيرًا إلى أن السمنة ارتفعت في العالم مع زيادة استخدم السكر.

وشدد على ضرورة أن يقوم مريض السمنة بضبط ما يتناوله من السكر للمساعدة على خفض الوزن، وتناول التوت البري، أو الشاي الأخضر الذي يساعد على خفض الوزن إلى حد كبير.

أخبار تهمك

الأعلى للجامعات: بدء امتحانات نهاية العام الدراسي في يونيو وانتهاؤها بداية يوليو

منذ 40 دقيقة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 19 ساعة

ضربة موجعة لأتليتكو مدريد قبل مواجهة برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - حقيقة اهتمام الأهلي بضم مرعب الحراس

منذ أقل من ساعة

ريال مدريد يتخلص من هازارد فى الصيف بسبب ضحكة

منذ حوالي 4 ساعات

بينها الأهلي وصن داونز.. فرمان ناري من الكاف بشأن مباريات ربع نهائي الأبطال

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. الزمالك يتخذ قرارًا ناريًا ضد اتحاد الكرة

منذ نصف ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ نصف ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ ساعتين

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ضربة موجعة لبرشلونة قبل مواجهة أتلتيكو مدريد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 20 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:50 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

12:49 م

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

11:11 م

عاجل.. تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

07:23 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي