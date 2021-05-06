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مفتي الجمهورية: الحجامة لا تفطر الصائم

الخميس 06/مايو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الحجامة هى ألية للعلاج في مرحلة تاريخية سابقة، وربما يقرها الطب، ولذلك نحتاج إلى سؤال الأطباء، هل الحجامة مفيدة، ومن يقوم بها، ولماذا لا تدرس في كلية الطب.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الحجامة احتاج لإعادة النظر في فوائدها وأضرارها.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه إذا كانت الحجامة علاج لحالة مرضية وأقرها الأطباء، فان الحجامة لا تؤدي إلى إفطار الصائم، لأنها عبارة عن اخراج دما من جسم الإنسان.

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