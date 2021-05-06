واعظة تكشف توقيت إخراج زكاة عيد الفطر (فيديو)



وتابعت "فاروق"، خلال حوارها مع الإعلامية منال سلامة، ببرنامج "حلو الكلام"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أن الفقهاء اختلفوا في تحديد توقيت إخراج زكاة الفطر، فبعض الفقهاء قالوا إن الزكاة تخرج من غروب شمس آخر يوم في رمضان حتى صلاة عيد الفطر.



ولفتت إلى أن بعض الفقهاء قال أن الصلاة يجب أن تخرج آخر يومين في رمضان، وهناك البعض قال بأن الزكاة تخرج من أول يوم في رمضان حتى قبل صلاة العيد، لترك فرصة للفقراء لشراء احتياجاتهم.



قالت إلهام فاروق شبانة، الواعظة بالأزهر الشريف، إن الشريعة الإسلامية مبنية على اليسر ومصلحة الفقير، معقبة: "لما أعطي زكاة الفطر وقت صلاة العيد، هيعمل بيه الفقير، هيلحق يشتري بيها لبس العيد".