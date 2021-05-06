مريض نفسي يقتل زوجة شقيقه بحلوان

أقدم موظف أمن بمترو الانفاق مصاب بمرض نفسي على قتل زوجة شقيقه بعدة طعنات في الصدر بمنطقة عرب غنيم بمدينة حلوان، مدعيا أن ذلك نتيجة خلافات عائلية، وعلي الفور ألقت مباحث القسم القبض عليه.



تلقى المقدم محمد السيسي رئيس مباحث حلوان، بلاغا يفيد باستقبال مستشفى حلوان العام سيدة تدعى رشا كامل 25 عاما، مصابة بطعنات نافذة في الصدر وتوفيت عقب وصولها.



وبالفحص تبين أن القاتل شقيق زوج المجنى عليها "عمر صابر" موظف أمن بمترو الأنفاق،



وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وقيامه بشراء سكينة للاعتداء بها على زوجات أشقائه، وأنه يمر بأزمة نفسية تم تحرير محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.