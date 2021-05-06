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عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

الخميس 06/مايو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة الاتحدا السكندري ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي :-

▪️حراسة المرمي : محمد الشناوي

▪️خط الدفاع : محمد هاني ، بدر بانون ، ياسر ابراهيم ، محمود وحيد

▪️خط الوسط : أليو ديانج ، عمرو السولية ، محمد أفشه

▪️خط الهجوم : صلاح محسن ، حسين الشحات ، مروان محسن

البدلاء :
▪️علي لطفي ، رامي ربيعه ، محمود متولي ، أيمن أشرف ، أكرم توفيق ، أحمد كوكـا ، ناصر ماهر ، وليد سليمان ، طاهر محمد ، محمد شريف

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