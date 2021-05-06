طلبات إعانة البطالة الأمريكية تسجل تراجعا أكبر من المتوقع

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، إذ يكتسب تعافي سوق العمل زخما في ظل ازدهار اقتصادي، والذي يتدعم بتحسن فائق السرعة في الوضع الصحي العام ومساعدات مالية حكومية ضخمة.





وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الخميس إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلا في ضوء العوامل الموسمية عند 489 ألف طلب للأسبوع المنتهي في أول مايو، مقارنة مع 590 ألفا في الأسبوع السابق.





وهذا هو أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما فرضت إجراءات الإغلاق الإلزامي للأنشطة غير الأساسية سعيا لاحتواء الموجة الأولى من الإصابات بفيروس كورونا.





كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 540 ألف طلب في أحدث أسبوع.