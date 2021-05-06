الكاف يعلن موعد مباراتي الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" موعد مباراتى الأهلى وصن داونز الجنوب إفريقى، فى ربع نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وأوضح "كاف"، فى بيان له اليوم الخميس، أن لقاء الذهاب سيقام يوم السبت 15 مايو، على استاد الأهلى بالسلام، فى التاسعة مساء، على أن يدير المباراة طاقم تحكيم بقيادة ماجيت ندياى، ويعاونه الثنائى الحاج مالك سامبا، وجبريل كامارا، وحكم رابع عيسى سى، ومراقب الفاتح أبو بكر.

وأضاف البيان أن لقاء الإياب يقام يوم السبت 22 مايو، فى الثالثة عصرًا، على استاد لوكاس موريبى، ويدير المباراة الحكم جانى سيكازوى، ويعاونه جيرسون سانتوس، وارسينيو شادريك، وحكم رابع هيلدر مارتنز، ومراقب المباراة يوسف سليمان.