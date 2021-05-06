ألمانيا تفقد 4 لاعبين في إطار استعداداتها لمنافسات اليورو

يبدأ يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا الاستعدادات الأخيرة للمشاركة في كأس الأمم الأوروبية المقبلة (يورو 2020) في غياب تيمو فيرنر وكاي هافيرتز وأنطونيو روديغر وإلكاي غوندوغان.





ويستعد فيرنر وهافيرتز وروديجر لقيادة فريقهم تشيلسي الإنجليزي في المواجهة التاريخية في نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمعه بمواطنه مانشستر سيتي الذي يضم بين صفوفه غوندوغان.





ويقام معسكر المنتخب الألماني بين يومي 25 مايو والسادس من يونيو في سيفيلد بالنمسا فيما تقام المباراة النهائية لدوري الأبطال في 29 مايو باسطنبول.





ومن المتوقع حصول فيرنر وهافيرتز وروديغر وغوندوغان على راحة يومين على الأقل عقب النهائي الأوروبي لينضموا بعدها إلى المنتخب الوطني في الأول من يونيو مما يعني غيابهم عن نصف فترة المعسكر.





ويلتقي المنتخب الألماني وديا مع الدنمارك في الثاني من يونيو في انسبروك على أن يخوض الاختبار الأخير قبل يورو 2020 بملاقاة لاتفيا في دوسلدورف في السابع من الشهر المقبل.





وقال لوف مؤخرا أن المعسكر التدريبي "قطعة رئيسية" في سبيل النجاح في كأس الأمم الأوروبية وأضاف "من المهم تواجدنا سويا لمدة 14 يوما ، هذا سيساعدنا".





ويبدأ منتخب ألمانيا مشواره في يورو 2020 بملاقاة فرنسا بطلة العالم في 15 يونيو في ميونخ، التي تستضيف أيضا مباراتي الماكينات أمام البرتغال بطلة أوروبا والمجر يومي 19 و23 من الشهر المقبل.



