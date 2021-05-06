مروان محسن يتصدر تريند جوجل عقب ظهوره مع رامز

تصدر اللاعب مروان محسن مهاجم النادي الأهلي المصري، اليوم الخميس، تريند محرك البحث الشهير جوجل، عقب ظهوره في برنامج "رامز عقله طار" المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر.





مروان محسن ضيف رامز





وحل مروان محسن نجم الأهلي، ضيفاً على مقدم برامج المقالب الشهير الفنان رامز جلال في حلقة اليوم، والتي نالت نسب كبيرة من المشاهدات، والتعليقات على تقديم رامز للاعب.





رامز يتهكم على مروان محسن





وتهكم رامز جلال على مروان محسن بالعديد من الجمل، التي تفيد باعتياده على إضاعة الفرص في العديد من المباريات المهمة، حيث أن أهدافه قليلة جدا مع المارد الأحمر.





مروان محسن يكشف سبب إضاعة الفرص





وسأل رامز مروان محسن عن سبب إضاعة مروان محسن للأهداف قائلاً: "بتحس بإيه ولا بتشوف إيه وأنت رايح رايح على المرمى؟ ولا أنت حد عاملك حاجة ولا إيه؟.





مروان محسن والفرص المهدرة





ورد مروان محسن على رامز بأنه لا يعلم السبب قائلاً: "شكل حد عاملي حاجة ولا إيه"، ليعده رامز جلال بأن تلك الحلقة ستكون فاتحة خير عليه وستعيده للتهديف مجدداً.





هجوم الجماهير على مروان محسن





وأوضح مروان محسن مهاجم الأهلي أن سبب هجوم بعض الجماهير عليه، ربما يكون عن طريق لجان إلكترونية أو هجوم طبيعي، لما يمر به المهاجم في الآونة الخيرة، من سوء توفيق.





أمنية مروان محسن لمحمد شريف





وتمنى مروان محسن أن يحضر رامز جلال مهاجم النادي الأهلي محمد شريف إلى البرنامج وعمل المقلب به، مشيراً إلى علاقة الود الكبيرة بينهما.





مروان محسن في تشكيل مباراة اليوم





يُذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي بيتسو موسيماني وضع مروان محسن في تشكيل مباراتة الفريق اليوم لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الجاري 2020-2021.



