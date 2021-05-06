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إعلان مواعيد عمل منافذ مشغلي خدمات الاتصالات خلال الأيام المتبقية من رمضان وعيد الفطر

الخميس 06/مايو/2021 - 08:42 م
بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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بالإشارة إلى قرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 933 لسنة 2021بشأن غلق المحال والمراكز التجارية الساعة التاسعة مساءً خلال الفترة من اليوم 6 مايو وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021، أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور خلال فترة تنفيذ القرارلتكون كالتالي:
مواعيد التعامل مع الجمهور خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك:
طوال أيام الأسبوع:من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة عصراً.
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الخامسة عصراً.
مواعيد التعامل مع الجمهور خلال عيد الفطر المبارك وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021:
أول أيام العيد:من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.
باقي أيام العيد وحتى نهاية يوم 21 مايو 2021:من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.
يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهراً وحتى الساعة الثامنة والنصف مساءً.

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