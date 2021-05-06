حي المطرية يساعد مُسنة في تسليم أوراقها للحصول على تعويض ضمن أعمال محور مسطرد

واصلت الأجهزة التنفيذية لحي المطرية، أعمال استلام أوراق الملفات الخاصة بقاطني عقارات، شارع "المشروع"، والتي سيتم إزالتها وتعويض قاطنيها، ضمن أعمال محور "مسطرد".



وفي لفتة إنسانية، وجه اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أحد أفراد اللجنة المسئولة عن تلقي الأوراق، بالانتقال إلى سيدة مسنة، لم تستطع الحضور لمقر اللجنة في شارع المشروع، وتم استلام الملف الخاص بها.



وأوضح رئيس حي المطرية، أن لجنة شارع "المشروع" المتواجدة في الشارع، تقوم باستلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، لتحديد موعد صرف التعويضات، يأتي ذلك، في إطار خطة تطوير الحي، وإنشاء محور مسطرد، الذي سيربط شارع المشروع بوسط القاهرة.



من جانبه، قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن لجان جمع مستندات الملكية، لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد، ما زالت مستمرة في عملها.



وأعلن نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة للسكان.



يذكر أن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.