حي المطرية يساعد مُسنة في تسليم أوراقها للحصول على تعويض ضمن أعمال محور مسطرد

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حي المطرية يساعد مُسنة في تسليم أوراقها للحصول على تعويض ضمن أعمال محور مسطرد
الخميس 06/مايو/2021 - 08:13 م
إسماعيل منطاوي
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واصلت الأجهزة التنفيذية لحي المطرية، أعمال استلام أوراق الملفات الخاصة بقاطني عقارات، شارع "المشروع"، والتي سيتم إزالتها وتعويض قاطنيها، ضمن أعمال محور "مسطرد".
وفي لفتة إنسانية، وجه اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أحد أفراد اللجنة المسئولة عن تلقي الأوراق، بالانتقال إلى سيدة مسنة، لم تستطع الحضور لمقر اللجنة في شارع المشروع، وتم استلام الملف الخاص بها.
وأوضح رئيس حي المطرية، أن لجنة شارع "المشروع" المتواجدة في الشارع، تقوم باستلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، لتحديد موعد صرف التعويضات، يأتي ذلك، في إطار خطة تطوير الحي، وإنشاء محور مسطرد، الذي سيربط شارع المشروع بوسط القاهرة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن لجان جمع مستندات الملكية، لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد، ما زالت مستمرة في عملها.
وأعلن نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة للسكان.
يذكر أن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.
وفي لفتة إنسانية، وجه اللواء حسام لبيب محمد، رئيس حي المطرية، أحد أفراد اللجنة المسئولة عن تلقي الأوراق، بالانتقال إلى سيدة مسنة، لم تستطع الحضور لمقر اللجنة في شارع المشروع، وتم استلام الملف الخاص بها.
وأوضح رئيس حي المطرية، أن لجنة شارع "المشروع" المتواجدة في الشارع، تقوم باستلام الأوراق الخاصة بأصحاب العقارات السابق حصرها، والتي سيتم إزالتها، لتحديد موعد صرف التعويضات، يأتي ذلك، في إطار خطة تطوير الحي، وإنشاء محور مسطرد، الذي سيربط شارع المشروع بوسط القاهرة.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن لجان جمع مستندات الملكية، لصرف التعويضات للشاغلين للعقارات المتعارضة مع محور مسطرد، ما زالت مستمرة في عملها.
وأعلن نائب محافظ القاهرة، أنه سيتم بدء الإزالة بعد الانتهاء من صرف التعويضات المستحقة للسكان.
يذكر أن الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، قد التقى مع المواطنين بمحور مسطرد، واللجنة المشكلة طبقا لقرار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لتحديد المستحقين لصرف التعويضات لأصحاب العقارات التي سيتم إزالتها هناك.
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