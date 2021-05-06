وزير الخارجية الأمريكي يلتقي برئيس الوزراء الأوكراني

بحث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكين خلال لقاءه اليوم في كييف، برئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان سبل تعزيز سيادة القانون والإصلاحات الاقتصادية لتقوية المؤسسات الأوكرانية، بما في ذلك دعم جهود مكافحة الفساد وحوكمة الشركات، وتعزيز تكاملها الأوروبي الأطلسي.