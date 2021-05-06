بالصور.. تكريم أمهات الشهداء أثناء العرض الخاص لفيلم الشهيد





جاء ذلك ضمن إحتفالية قام بتنظيمها المركز القومي للسينما و تم خلالها العرض الخاص للفيلم التسجيلى " الشهيد " للمخرج عاطف شكري " والذي تتناول أحداثه كتاب «حكايات الولاد والارض » الذي أصدرته الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج على،للكاتب محمد نبيل والذي يقدم من خلالها على ألسنة أمهات وزوجات وبنات شهداء الجيش والشرطة؛ شهادات حية مكتملة حول سيرهم وبطولاتهم، وأبرزهم الشهيد المنسى ورفاقه.





وخلال الإحتفالية قام كل من المخرج خالد جلال و السيناريست محمد الباسوسي بتسليم دروع التكريم لكل من أمهات الشهداء المقدم / شريف محمد عمر، الرائد شرطة / محمد أنور جمعة ، عريف /عماد أمير رشدي، و قامت بتقديم الحفل المزيعه "ساره عزت".





يعد" الشهيد" أول سلسلة من الأفلام التي سيقوم بإنتاجها المركز القومي للسينما بالفترة القادمة لتوثيق حكايات الأبطال الذين ضحوا بأرواحهم فداء للوطن وضمانا لأمنه وإستقراره.





يذكر أن الفعاليات أقيمت مع إتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ علي أقصي درجات الأمن و السلامة الممكنة لكل المشاركين والضيوف مع الإلتزام بإرتداء الكمامات الطبية داخل القاعة.

كرم مساء أمس المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الانتاج الثقافى والسيناريست محمد الباسوسي رئيس المركز القومي إنابة عن معالي وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، مجموعة من أمهات شهداءنا الأبرار من الجيش والشرطة.