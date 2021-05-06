موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي دوري أبطال أوروبا

نهائي دوري أبطال أوروبا.. أزيح الستار يوم أمس الأربعاء، عن طرفي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا 2021، والتي ستجمع بين مانشستر سيتي وتشيلسي.





نهائي دوري أبطال أوروبا





ونجح فريق تشيلسي الإنجليزي في تخطي عقبة ريال مدريد الإسباني، بعدما تغلب عليه في مباراة الإياب بهدفين دون رد بينما انتهت مباراة الذهاب بينهما بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.





طرفا نهائي دوري أبطال أوروبا





وصعد تشيلسي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا ليواجه نظيره الإنجليزي مانشستر سيتي الذي أطاح بفريق باريس سان جيرمان بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب، ليكون النهائي إنجليزي خالص للمرة الثالثة.





موعد نهائي دوري أبطال أوروبا





ويبحث عشاق ومحبو كرة القدم العالمية على موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي تجمع بين فريقي تشيلسي ومكانشستر سيتي الإنجليزيين.





وتقدم "بوابة الفجر" لمتابعينا الكرام موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في السطور التالية:





وحدد موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا والتي ستجمع بين فريقي تشيلسي ومانشستر سيتي الإحليزيين، يوم يوم السبت الموافق الـ29 من مايو الجاري، على أرضية استاد "أتاتورك الأولمبي" في إسطنبول.



