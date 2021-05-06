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"أمهات مصر": يجب مراعاة ظروف هذا العام الاستثنائي علي طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية

الخميس 06/مايو/2021 - 08:23 م
بوابة الفجر
ريما خليفة
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طالبت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، وزارة التعليم بمراعاة ظروف جائحة كورونا والعام الدراسي الاستثنائي علي طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية العامة.

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن أولياء الأمور يطالبون الوزارة بتخفيف المناهج وجعل الأجزاء الأخيرة من المناهج للإطلاع فقط نظرا لكم المناهج الكبيرة والتي لا تتناسب مع هذه العام الدراسي الاستثنائي بسبب جائحة كورونا، موضحه أن الطلاب ظلموا هذا العام بسبب ظروف الجائحة التي منعتهم من الذهاب للمدرسة والتواصل مع المعلم أو حتي الحصول علي دروس خصوصية لتعويضهم.

فيما طالبت عبير، أولياء أمور طلاب الإعدادية والثانوية العامة بتهيئة المناخ والجو المناسب لأبنائهم داخل المنزل والاستعداد جيدا للإمتحانات في يونيو القادم، متمنية التوفيق والنجاح للجميع.

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