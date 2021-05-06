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معمولي عمل.. تعرف على أبرز ما جاء في حلقة مروان محسن مع رامز جلال

الخميس 06/مايو/2021 - 08:26 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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حل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ضيفًا على رامز جلال في حلقة اليوم الخميس الموافق 6-5-2021، من برنامج " رامز عقله طار".

ويستعرض الفجر الرياضي أبرز ما جاء في حلقة مروان محسن مع رامز جلال:

وقال رامز جلال في مقدمة الحلقة، " لاعب كرة احتار فيه الجميع، من سوء حظه، يمتلك كل مواصفات المهاجم المثالي، بيعمل كل حاجة، ولكنه يصادفه سوء الحظ، الصبر يا مروان لتنال ما تريد".

رامز واصل السخرية من مروان محسن، ردًا على تصريحات الأخير عندما قال "جمهوري"، قائلا، "ياعم هو حد طايقك، أنا عرفت انت بتضيع ليه، عشان مبتشوفش".

فيما سخر رامز من مروان محسن عندما سقط في أحد الألعاب، قائلا، "متقعش محدش هيديك ضربة جزاء هنا، مروان بيضيع والمرمى فاضي".

أما الروبوت الذي يصطحبه مع رامز في الحلقات، سخر هو الآخر، قائلا، " آخر مرة سجل فيها مروان كنت عيل صغير".

وأوضح مروان محسن، " نصف من يهاجمونني على السوشيال ميديا على حق، والنصف الآخر بتحريك من لجان إلكترونية، والهدف المفضل لي لما كنت مع المنتخب".

وتابع مروان، "اتمنى المقلب ده يتعمل في أجايي ومحمد شريف، ومعرفش ايه بيحصلي قدام المرمى، حد عاملي عمل، أنا بدبح وبعمل كل حاجة".

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