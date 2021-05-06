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عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة وادي دجلة
الخميس 06/مايو/2021 - 08:28 م
محمد زويد
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أعلن
الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة
وادي دجلة في المباراة التي تقام على استاد السلام الدولي بالدوري الممتاز.
وجاء
التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة
المرمى: شريف إكرامي
خط
الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي
خط
الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد
خط
الهجوم: جون أنطوي
ويتواجد
على مقاعد البدلاء:
أحمد
أيمن منصور - عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود
حمادة - دودو الجباس - دييجو رولان - طارق طه.
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