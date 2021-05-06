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عاجل.. تشكيل بيراميدز الرسمي لمواجهة وادي دجلة

الخميس 06/مايو/2021 - 08:28 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة وادي دجلة في المباراة التي تقام على استاد السلام الدولي بالدوري الممتاز.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي

 

خط الدفاع: أحمد فتحي - أحمد سامي - عبد الله بكري - محمد حمدي

 

خط الوسط: نبيل دونجا - أحمد توفيق - إيريك تراوري - إبراهيم عادل - عبد الله السعيد

 

خط الهجوم: جون أنطوي

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

أحمد أيمن منصور - عبد الرحمن أيمن - عمر جابر - إسلام عيسى - إبراهيم حسن - محمود حمادة - دودو الجباس - دييجو رولان - طارق طه.

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