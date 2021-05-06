الحلقة 24 من "نجيب زاهي زركش".. مسعد يرفض الاعتراف بوالده ونانسي تعترف بحبها له





تذهب "نانسي" لمنزلها، فتراها والدتها وهي حزينه، فتطلب منها ألا تتدخل في موضوع "نجيب"، وأن تحب نفسها، فتخبرها أن مسعد انسان محترم وأنها أحببته قبل أن تعرف أنه ابن خالها.





مسلسل "نجيب زاهي زركش" من بطولة النجم يحيى الفخراني ويشارك في بطولة المسلسل النجوم: أنوشكا، رامز أمير، كريم عفيفي وإسلام إبراهيم وغيرهم، من تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادي الفخراني.

انتهت قناة "ON" منذ قليل بعرض الحلقة الرابعة والعشرون من مسلسل "نجيب زاهي زركش"، ودارت الأحداث حول ذهاب"نجيب" يحيى الفخراني لـ"مسعد" لكنه يصر على عدم الاعتراف بأبوته، وينفعل عليه، بسبب اعترافه بأبوته له وهو في السبعين من عمره، وينفعل عليه ويطلب منه أن يغادر المقهى.فتذهب "سحر" هالة مرزوق لـ "نجيب" وتطلب منه أن يجعله يشعره بالإطمئنان، لكي يُصدق أنه والده، ثم تذهب "نانسي" رنا رئيس لزيارة "مسعد" في منزله، فيأخذها للملجأ الذي تربى فيه، فيرى عم "رشيد" الذي كان مسئولاً عن رعايته، فيخبره أنه يكرهه ولا يسامحه عما فعله معه في طفولته، فتخبره أنها تُحبه، حتى وإذا لم يكن ابن خالها، فيطلب منها أن تنصرف.