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تعرف على تشكيل وادي دجلة الرسمي لمواجهة بيراميدز

الخميس 06/مايو/2021 - 08:32 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أعلن ماريو سالاس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي وادي دجلة تشكيلة لمواجهة نظيره بيراميدز، التي تقام علي أرضية ملعب السلام ضمن منافسات الجولة الـ 20 من مسابقة الدوري العام.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي :

في حراسة المرمى : محمد عبد المنصف

خط الدفاع : خالد رضا و محمود مرعي و إيهاب المباركي و يعقوبو

خط الوسط : أحمد مجدي و محمد رضا و أحمد سعيد

خط الهجوم : حسام عرفات و جورجينو و أحمد شريف


بينما يجلس علي مقاعد البدلاء كلا من :

أحمد ميهوب وصلاح أمين و محمد جمال و محمد عبد العاطي وإبراهيم عايش وأحمد عاطف والكسندر وكريم الدبنيس ورامز مدحت

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