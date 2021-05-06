موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري والقنوات الناقلة والتشكيل

يخوض النادي الأهلي، اليوم الخميس، الموافق الـ6 من مايو 2021، مواجهة نارية مرتقبة، أمام الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الـ20 من بطولة الدوري المصري الممتاز 2020- 2021.





موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري





ويستضيف الاتحاد السكندري النادي الأهلي، مساء اليوم، على ملعبه في مواجهة صعبة على الفريقين، وتحديداً المارد الحمر الذي يعاني من تذبذ النتائج مؤخراً.





هزيمة الأهلي قبل مباراة الاتحاد





وتلقى النادي الأهلي هزيمة مفاجئة من غزل المحلة في مباراته الأخيرة بهدف دون رد، ليتوقف رصيده عند النقطة 37 في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري.





مشوار الأهلي في الدوري





ويدخل الأهلي مباراة الاتحاد السكندري وفي جعبته 37 نقطة جمعها من 17 لقاء، فاز خلالهم بـ11 مباراة بينما تلقى هزيمتين وتعادل في مباراتين، ليحتل الوصافة خلف الزمالك المتصدر للمسابقة بـ41 نقطة، حيث لعب مباراتين أكثر من الأهلي.





ترتيب الاتحاد السكندري قب مواجهة الأهلي





ويقع الاتحاد السكندري في المركز الخامس من ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، مقدماً أداءً جيداً يزيد من رغبته في تحقيق نتيجة إيجابية أمام النادي الأهلي.





موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري





وتنطلق مباراة الأهلي والاتحاد السكندري مساء اليوم الخميس في تمام الـ9:30 مساءً بتوقيت القاهرة، الـ10:30 بتوقيت مكة المكرمة، وتقام على استاد الإسكندرية.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والاتحاد السكندري





وأعلنت مجموعة قنوات أون تايم سبورتس، عن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد السكندري اليوم حصرياً على شاشتها.





تشكيل الأهلي المتوقع





ويبدأ الأهلي مباراة الاتحاد بتشكيل مكون من الشناوي في حراسة المرمى، امامه محمود وحيد ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وفي الوسط ديانج والسولية، أمامهم الثلاثي طاهر ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وفي الهجوم محمد شريف.



