خاص لـ"الفجر" إعلامي إنجليزي يتحدث عن رياض محرز وزياش.. والفريق الأقرب للفوز بدوري الأبطال

قال سام ماتيرفيس الإعلامي الإنجليزي أن نهائي دوري أبطال أوروبا والذي سيجمع بين فريقين من إنجلترا وهم مانشستر سيتي وتشيلسي سيكون على مستوي رائع وسيتميز بالقوة والندية بسبب قوة الفريقين التى ظهرت فى الأدوار السابقة من البطولة الأوروبية.

وتحدث ماتيرفيس فى تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي، قائلًا:" تشيلسي قدم مستويات رائعة منذ قدوم توماس توخيل لتدريب الفريق، وكان هو الطرف الأقوي أمام ريال مدريد فى نصف النهائي".





وعن مباراة تشيلسي وريال مدريد فى نصف نهائى دوري أبطال أوروبا، قال ماتيرفيس:" كان تشيلسي هو الأحق بالصعود للنهائي ومواجهة مانشستر سيتي، وأضاع لاعبي البلوز العديد من الفرص السهلة أمام ريال مدريد كان يمكنها تغيير النتيجة، وكان المشجعين خائفين بسبب ضياع الهجمات لأن فى حال الخسارة كان الندم سيطاردهم".

وتابع عن توماس توخيل، قال :" هو مدرب رائع ويقدم مستويات رائعة وقام بتغيير أداء الفريق تمامًا، أصبح يعتمد على بناء اللعب ويصل للهجوم سريعًا وبأقل عدد من التمريرات ومع الاعتماد على سرعات اللاعبين لذلك يشكل خطورة على جميع الفريق وأقرب للتسجيل دائمًا".

وعن فرص حكيم زياش النجم المغربي مع تشيلسي، قال :" زياش لاعب رائع وصفقة هامة للفريق وأعتقد أن توخيل سيقوم بالاستفادة منه".

وعن تألق رياض محرز النجم الجزائري مع مانشستر سيتي والذي قاد فريقه للصعود إلي نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة فى التاريخ بعد إقصاء باريس سان جيرمان الفرنسي، قال سام:" محرز لاعب رائع وظهر بقوة فى النصف الثانى من الموسم، وأصبح الخيار الأول لفريق بيب جوارديولا".

وعن الأقرب للتتويج بدوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وتشيلسي،قال :" الفريقين يستطيعوا التتويج باللقب ومن الصعب توقع الفائز".