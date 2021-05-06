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رئيس قضايا الدولة ينعي عميد حقوق القاهرة

الخميس 06/مايو/2021 - 08:45 م
بوابة الفجر
هدير حمزة
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نعي المستشار دكتور أبو بكر الصديق عامر رئيس قضايا الدولة والمستشارون أعضاء المجلس الأعلى للهيئة وجميع مستشاري الهيئة ببالغ الحزن والأسى الدكتور صبري السنوسي عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة الذي وافته المنية اليوم الخميس.

صرح بذلك المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها، قائلًا: "ندعي المولى عز وجل أن يتغمده واسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتابع: كان الفقيد علمًا من أعلام القانون في مصر والعالم العربي حيث قدم الكثير من الجهود العلمية لخدمة الوطن ومؤلفاته العديدة والثرية في مجال القانون والتي تعد مرجعًا هامًا للباحثين في مجال القانون بجانب ما تميز به من الخلق الرفيع والسيرة الحسنة وإنا لله وإنا إليه راجعون.

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