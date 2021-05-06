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ما حكم إجهاض الأجنة؟.. المفتي يجيب (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 08:47 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن هناك فرق بين مرحلة ما قبل نفخ الروح في الجنين، ومرحلة ما بعد نفخ الروح، موضحا أن الروح تنفخ في الجنين بعد 120 يوم، وهذا ما أثبته النبي أيضا.

وأشار "علام"، خلال لقاء خاص ببرنامج "كُتب عليكم الصيام" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أنه يجوز اجهاض الجنين إذا ثبت أن الجنين مشوه قبل انتهاء الـ 120 وذلك بعد الإطلاع على التقارير الطبية، منوها بأن تنظيم النسل ليس اجهاضا.

وأضاف الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أن بعد مرور 120 يوم على الجنين فأنه يصبح إنسان، فانه لا يجوز اجهاضه، وحالة واحدة فقط يجوز فيها الإجهاض عندما يكون بقاء الجنين خطرا على صحة الأم.

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