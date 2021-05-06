أحمد كريمة يكشف عن أول شق في بنيان المسلمين (فيديو)

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن أول شق أو صدع في بنيان المسلمين في صدر الإسلام، حدث عندما خرجت السيدة عائشة رضي الله عنها في معركة الجميل ضد الإمام علي بن أي طالب الذي يدافع عن مشروعية وجوده، بعد مبايعته من أهل الحل والحقد.



وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن السيدة عائشة انضمت إلى المطالبين بدم سيدنا عثمان، رغم أنها لم تكن صحابة قضية، وليس على قرابة بسيدنا عثمان بن عفان، معقبا: "اعترفت فيما بعد بأنها كانت تغيير من سيدنا علي بن أبي طالب"



وأشار إلى أن معركة الجمل مات في 5 آلاف صحابي، وبعد ذلك حدثت معركة صفين، وانتهت الفاجعة بآلاف القتلى، رغم أن المتقاتلين في معركة صفين كانوا يصلون خلف بعض، وبعد ذلك قام الخوارج بالخروج علي سيدنا علي لأنه قبل بالتحكيم وتوفى آلاف من المسلمين، إلا أن حدثت حادث كربلاء وتوفى الكثير منهم سيدنا الحسين رضي الله عنه.

