في ذكرى رحيله الـ 19 تعرف أكثر على صالح سليم





يوافق اليوم 6 مايو الذكرى الـ 19 على وفاة الكابتن صالح سليم نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي، لنتعرف أكثر عنه وعن إنجازاته.





- حياته:

ولد صالح سليم يوم 11 سبتمبر عام 1930م في محافظة الجيزة بحي الدقي، انضم وهو صغير إلى فريق كرة القدم بمدرسة الأورمان الإعدادية ثم إلى منتخب المدارس الثانوية أثناء دراسته بالمدرسة السعدية.





- بدايته:

التحق بصفوف الناشئين بالنادي الأهلي عام 1944م وذلك عقب إكتشافه من قبل حسين كامل المشرف على فريق الأشبال بالنادي الأهلي ثم تم تصعيده إلى الفريق الأول وهو في سن السابعة عشر، وكانت أول مباراة له أمام نادي المصري عام 1948م وأحرز هدف الفوز في هذه المباراة، ولعب أيضا في المنتخب المصري.





-إعتزاله:

اعتزل عام 1967م بعد سنين طويلة كان يلعب فيها بشكل أساسي في النادي الأهلي والمنتخب المصري، وبعد أن سجل 101 هدف على مدار تاريخه في الملاعب منهم 9 أثناء فترة احترافه بالنمسا.





البطولات التي حققها مع الأهلي:

- حقق مع النادي الأهلي 11 بطولة دوري.

- بطولة كأس مصر 8 مرات.

- كأس الجمهورية المتحدة عام 1961م مرة واحدة.





البطولات التي حققها على المستوى الدولي:

- فاز مع المنتخب المصري ببطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1959م.

_ شارك مع المتخب المصري في دورة الألعاب الأولمبية بروما عام 1960.





فترة توليه رئاسة الأهلي:

تولى الكابتن صالح سليم رئاسة النادي الأهلي في الفترة الأولى من 12 ديسمبر عام 1980م إلى 16 ديسمبر عام 1988م، وتولى في الفترة الثانية من 6 فبراير عام 1992م إلى 6 مايو 2002.





وفاته:

توفى صالح سليم يوم 6 مايو عام 2002 بعد صراع مع مرض السرطان وأيضا أصيب بمرض فيروس سي حتى توفى.



