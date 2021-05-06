Advertisements

أمين كمال: الزعيم عادل إمام مطيع وبيسمع كلام المخرج

الخميس 06/مايو/2021 - 08:51 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
Advertisements

قال السيناريست أمين كمال، إنه يقوم بتقسيم الأدوار بين جميع الكتاب في ورشة الكتابة التي يقودها، معقبًا: "الفن وجهات نظر، ولازم أتقبل النقد جدًا، في أعمال بتطلع بحس إنها كان ممكن تكون أحسن، حتى ولو نجحت بشكل كبير". 


وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميان، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أنه يعمل على تقديم أدوار جديدة لأي نجم يقوم بالكتابة إليه، موضحا أنه عندما قام بالكتابة للفنانة الكبيرة يسرا عمل على تقديمها بشكل مختلف، معقبًا: "عملنا 3 مسلسلات ليسرا وهم: فوق مستوى الشبهات، وخيانة عهد، ولدينا أقوال أخرى".


وتابع أن المخرج رامي امام نجل الزعيم عادل امام عندما تواصل معه لكتابة مسلسل للزعيم كان تحدي كبيرة، متابعًا: " قولنا هنعمل إيه، الزعيم مكتبة كبيرة أووي، فقدمنا له مسلسل عوالم خفية في 2018..الزعيم عادل أمام كان مطيع تمامًا للمخرج رامي امام، وهذا شيء جميل للغاية، ونادر جدًا لما نلاقي نجم كبير بيسمع كلام المخرج".


أخبار تهمك

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ ساعتين

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ 39 دقيقة

مدرب إشبيلية يغيب عن مواجهة ريال مدريد في الليجا

منذ نصف ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 21 ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

منذ ساعة و 18 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ ساعة

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 23 ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 7 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

07:56 م

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

09:19 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي