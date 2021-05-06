أمين كمال: الزعيم عادل إمام مطيع وبيسمع كلام المخرج





وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميان، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، أنه يعمل على تقديم أدوار جديدة لأي نجم يقوم بالكتابة إليه، موضحا أنه عندما قام بالكتابة للفنانة الكبيرة يسرا عمل على تقديمها بشكل مختلف، معقبًا: "عملنا 3 مسلسلات ليسرا وهم: فوق مستوى الشبهات، وخيانة عهد، ولدينا أقوال أخرى".





وتابع أن المخرج رامي امام نجل الزعيم عادل امام عندما تواصل معه لكتابة مسلسل للزعيم كان تحدي كبيرة، متابعًا: " قولنا هنعمل إيه، الزعيم مكتبة كبيرة أووي، فقدمنا له مسلسل عوالم خفية في 2018..الزعيم عادل أمام كان مطيع تمامًا للمخرج رامي امام، وهذا شيء جميل للغاية، ونادر جدًا لما نلاقي نجم كبير بيسمع كلام المخرج".







قال السيناريست أمين كمال، إنه يقوم بتقسيم الأدوار بين جميع الكتاب في ورشة الكتابة التي يقودها، معقبًا: "الفن وجهات نظر، ولازم أتقبل النقد جدًا، في أعمال بتطلع بحس إنها كان ممكن تكون أحسن، حتى ولو نجحت بشكل كبير".