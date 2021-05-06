فاتن حرفوش عاملة نظافة في "ملوك الجدعنة"

تتأزّم الأمور أكثر وأكثر على فاتن حرفوش (ياسمين رئيس) بعد القبض عليها من قبل الشرطة، واستجوابها بسبب نومها في الشوارع، ولكن بعد الكشف عن بطاقتها، لم يجد الضابط شيئًا ليحسبها بسببه، فأعطاها بعض الأموال وتركها تمشي، في الوقت الذي لما يتمكن سريّة (عمرو سعد) حتى الآن من إيجادها.









واضطرت فاتن حرفوش للعمل كعاملة نظافة في إحدى المولات، حتى تتمكن من العيش وحدها بعدما طردتها شقيقتها وأخذت حقها في الميراث، وبالفعل بدأت فاتن أول أيامها في العمل، وطلبت من مديرتها أن تساعدها في إيجاد مكان لتعيش به، والتي بدورها ساعدتها وأسكنتها في مبيت للعاملات في المول، لتبدأ فاتن حرفوش رحلتها الصعبة للبقاء على قيد الحياة.









ويُعرض مسلسل ملوك الجدعنة على قناة mbc مصر في تمام الساعة 1 ظهرًا و7 مساءً و12:30 منتصف الليل، وأيضًا على منصة شاهد vip.









ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.







