منى زكي تكشف لفاطمة مصطفى على 9090 أسباب نجاح لعبة نيوتن

تحل النجمة منى زكى، ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، فى العاشرة مساء الجمعة.









منى زكى تكشف لفاطمة مصطفى فى برنامج ستديو 9090 أسباب نجاح مسلسلها فى رمضان هذا العام “لعبة نيوتن” وتكشف كواليس جديدة عن دورها والتصاعد الدرامى والأسباب التى دفعتها للموافقة على العمل وكيف استعدت له وسر الاداء المتقن لحالة الام التى تشعر انها ستفقد ابنها.









الفنانة منى زكي تتحدث أيضا عن فريق العمل معها وحكايات وطرائف عمليات التدريب على الادوار كلها وكيف تم حفظ نص السيناريو و حكايات التدريب على الأداء.









منى زكى تكشف اسباب قبولها للدور خاصة وجمهورها يعلم انها لا تقبل بتمثيل أي دور بسهولة ولا تهتم بالمظهر الخارجي بقدر قواها الحسية خلال التمثيل، كما أنها تحرص دائماً على أن تستحوذ على الكاميرا وتجبر المشاهد دون أن يدرك على أن تتوجه عيناه عليها حتى لو كان هناك عشرة أشخاص يشاركونها المشهد.







