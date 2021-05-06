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منى زكي تكشف لفاطمة مصطفى على 9090 أسباب نجاح لعبة نيوتن
الخميس 06/مايو/2021 - 08:55 م
الفجر الفني
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تحل النجمة منى زكى، ضيفة على الإعلامية فاطمة مصطفى على الراديو 9090، فى العاشرة مساء الجمعة.
منى زكى تكشف لفاطمة مصطفى فى برنامج ستديو 9090 أسباب نجاح مسلسلها فى رمضان هذا العام “لعبة نيوتن” وتكشف كواليس جديدة عن دورها والتصاعد الدرامى والأسباب التى دفعتها للموافقة على العمل وكيف استعدت له وسر الاداء المتقن لحالة الام التى تشعر انها ستفقد ابنها.
الفنانة منى زكي تتحدث أيضا عن فريق العمل معها وحكايات وطرائف عمليات التدريب على الادوار كلها وكيف تم حفظ نص السيناريو و حكايات التدريب على الأداء.
منى زكى تكشف اسباب قبولها للدور خاصة وجمهورها يعلم انها لا تقبل بتمثيل أي دور بسهولة ولا تهتم بالمظهر الخارجي بقدر قواها الحسية خلال التمثيل، كما أنها تحرص دائماً على أن تستحوذ على الكاميرا وتجبر المشاهد دون أن يدرك على أن تتوجه عيناه عليها حتى لو كان هناك عشرة أشخاص يشاركونها المشهد.
ذكاء منى زكي ظهر من جديد في أداء دورها في مسلسل “لعبة نيوتن”، وعودة لطريقة تدرب الفنانين على أدوارهم و من المرجح حد اليقين أنها وأثناء تدربها بشكل فردي على دور “هناء” الذي تجسده في المسلسل، كانت تدرك وهي تؤدي الدور أمام مرآتها أن هناك بعض من مشاهدها سوف تقتحم انتباه المشاهد بها، بطريقة تلمس وجدانه ويتأثر جداً فيها...وهذا أيضا هو ما سوف تكشفه الفنانة منى زكى فى لقائها مع الراديو 9090.
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