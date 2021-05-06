Advertisements

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

الخميس 06/مايو/2021 - 08:58 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
Advertisements

رد الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد على تصريحات ماسون ماونت لاعب تشيلسي الذي أدلى بها عقب تأهل البلوز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

 

وقد خسر ريال مدريد أمام تشيلسي بالأمس بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصعد البلوز إلى المباراة النهائية.

 

وقال ماسون ماونت عقب فوز تشيلسي على ريال مدريد بالأمس: ‘‘سمعت أن أحد لاعبيهم (في إشارة إلى تصريح توني كروس قبل المباراة) يقول أنه لا يوجد لاعب جعله يفقد نومه، ربما الآن لا ينام جيدًا بسبب الفريق بأكمله‘‘.

 

وأعاد توني كروس عبر حسابه الشخصي على تويتر نشر تصريح ماونت من شبكة ‘‘إي أس بي إن‘‘ العالمية، وعلق بتغريدة: ‘‘ما زلت أنام جيدًا، لكن أحسنتم صنعًا بالأمس. تهانينا، وحظًا سعيدًا في أول نهائي لك في دوري الأبطال‘‘.

أخبار تهمك

استشاري أمراض القلب في باريس يفجر مفاجأة جديدة عن فيروس كورونا (فيديو)

منذ يومين

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 20 ساعة

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ 34 دقيقة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

منذ أقل من ساعة

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 3 ساعات

ريال مدريد يتخلص من هازارد فى الصيف بسبب ضحكة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. تغييرات في تشكيل الأهلي أمام الاتحاد السكندري

منذ ساعتين و 9 دقيقة

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. ارتفاع جديد في إصابات فيروس كورونا (بيان رسمي)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:58 م

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

07:56 م

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

08:40 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي