رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

رد الدولي الألماني توني كروس لاعب خط وسط ريال مدريد على تصريحات ماسون ماونت لاعب تشيلسي الذي أدلى بها عقب تأهل البلوز إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقد خسر ريال مدريد أمام تشيلسي بالأمس بنتيجة 2-0 على ملعب ستامفورد بريدج في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ليصعد البلوز إلى المباراة النهائية.

وقال ماسون ماونت عقب فوز تشيلسي على ريال مدريد بالأمس: ‘‘سمعت أن أحد لاعبيهم (في إشارة إلى تصريح توني كروس قبل المباراة) يقول أنه لا يوجد لاعب جعله يفقد نومه، ربما الآن لا ينام جيدًا بسبب الفريق بأكمله‘‘.

وأعاد توني كروس عبر حسابه الشخصي على تويتر نشر تصريح ماونت من شبكة ‘‘إي أس بي إن‘‘ العالمية، وعلق بتغريدة: ‘‘ما زلت أنام جيدًا، لكن أحسنتم صنعًا بالأمس. تهانينا، وحظًا سعيدًا في أول نهائي لك في دوري الأبطال‘‘.