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فيفا يحسم موقفه من العقوبات على الأندية المشاركة ببطولة السوبر الأوروبي

الخميس 06/مايو/2021 - 09:01 م
بوابة الفجر
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أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم السويسري جاني إنفانتينو بأنه ضد إنزال عقوبات بحق الأندية التي حاولت إطلاق مشروع الدوري السوبر الأوروبي، مفضلاً "الحوار" من أجل إجراء الإصلاحات في كرة القدم.

وجاء كلام إنفانتينو في مقابلة اجرتها معه صحيفة "ليكيب" الفرنسية وقال: "بعض الأفعال يمكن أن تؤدي إلى عواقب ويتعين على الجميع تحمل المسؤولية"، معتبراً أنه "من غير المقبول" إنشاء بطولة جديدة خارج إطار المؤسسات الموجودة.

وأضاف "لكن.. يجب دائماً الانتباه عندما نتكلم عن عقوبات. لقد قيل بسرعة بأنه يجب إنزال عقوبات. أنا أفضل دائماً الحوار على المواجهة حتى في الاوضاع الحساسة جداً".

وأوضح "لو عاقبنا أحد الأندية مثلاً، فنحن نعاقب أيضا اللاعبين، المدربين وأنصار هذا النادي الذين لا علاقة لهم بما حصل".

وطالب بإجراء إصلاحات على كرة القدم لا سيما في ما يتعلق بسوق انتقالات اللاعبين من خلال تخفيض أجور مديري اعمال اللاعبين.

وأوصى أيضاً انه ومن أجل تفعيل "الاستقرار الاقتصادي" و"المساواة الرياضية"، يتعين "وضع سقف للأجور وتعويضات بدل الانتقال"، بالإضافة إلى "تقليص عدد اللاعبين في الأندية وإجبار الاخيرة على ان تضم عدداً محدداً من اللاعبين المحليين الذين تكونوا في صفوفها".

ووسط القلق من كثافة روزنامة المباريات الدولية مع إقامة بطولة أوروبا وكوبا أميركا خلال الصيف المقبل بعد موسم شاق للاعبين بسبب جائحة كوفيد-19، ناشد بإقامة "مباريات أقل لكن من نوعية أفضل".

كما جدد رغبته في رفع عدد الاندية التي تشارك في كأس العالم للأندية إلى 24 فريقاً من دون أن يحدد موعد انطلاقها، مشيراً إلى أن هذه المسابقة التي تعارضها الاتحادات الوطنية "ستكون الافضل على مستوى العالم".

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