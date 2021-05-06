الموارد البشرية تشارك في تنفيذ أعمال تطوعية لخدمة المصليين بالمسجد الحرام





شاركت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تنفيذ أعمال تطوعية خلال شهر رمضان؛ لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام، بالتنسيق مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وتهدف الأعمال التطوعية إلى تعزيز مفهوم شرف خدمة ضيوف الرحمن لدى المتطوعين عبر توزيع وجبات إفطار الصائمين وماء زمزم وتنظيم المصلين والمصليات وتنظيم سير المطاف والمسعى، والتوعية بالإجراءات الاحترازية في جميع أرجاء الحرم في المطاف والمسعى والمصليات وساحات الحرم.

وأوضح وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد بن صالح الماجد أن خدمة ضيوف الرحمن شرف يحرص عليه المتطوعون طوال العام وخاصة في شهر رمضان،الذي بدوره يترك أثرا وانطباعا إيجابيا وذكرى مميزة في نفوس ضيوف الرحمن من خلال تيسير المناسك عليهم.