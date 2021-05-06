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مبيعات التجزئة في منطقة اليورو تتجاوز التوقعات خلال مارس

الخميس 06/مايو/2021 - 09:21 م
بوابة الفجر
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 أظهرت بيانات اليوم الخميس ارتفاع مبيعات التجزئة في منطقة اليورو أكثر من المتوقع في مارس مما يشير إلى طلب مكبوت لدى المستهلكين مع تخفيف قيود كورونا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن مبيعات التجزئة في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو قفزت 2.7 %، على أساس شهري في مارس و12%، على أساس سنوي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة شهرية 1.5%، وسنوية 9.6%.

والمبيعات مدفوعة بالأساس بالطلب على المنتجات غير الغذائية باستثناء وقود السيارات، والتي قفزت مبيعاتها 4.6%، في مارس مقارنة مع فبراير لتسجل زيادة 25%، على أساس سنوي. وقال يوروستات إن المبيعات عبر الإنترنت زادت 37.2 %، على أساس سنوي.

وسجلت أمازون.كوم للبيع عبر الإنترنت أرباحا غير مسبوقة خلال الربع الأول من العام وأشارت إلى أن المستهلكين سيواصلون الإنفاق، مما يجعلها من أكبر المستفيدين من جائحة كورونا.

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