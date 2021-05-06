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مي سليم تتخلى عن غادة عبد الرازق في الحلقة الـ25 من "لحم غزال"

الخميس 06/مايو/2021 - 09:02 م
بوابة الفجر
مي مرسي
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بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ25 من مسلسل "لحم غزال" والمذاع على قناة "MBC مصر" في تمام الساعة الـ8 مساء.


وشهدت بداية الحلقة إخبار "غزال" لـ"يوسف" بأنها تشعر أنها تسير في طريق خطأ، ولن تجد نجلها، كما أعطاها يوسف أموال.


وقررت "شوق" التخلي عن "غزال" بسبب الأموال الحرام التي تأخذها من المخدرات.


مسلسل "لحم غزال" بطولة الفنانة غادة عبدالرازق، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين أبرزهم: رانيا محمود ياسين، وفاء عامر، وعمرو عبدالجليل، وشريف سلامة، ومى سليم، ومحمد شاهين، خالد كمال، أشرف عبدالغفور، أحمد خليل، رحاب الجمل، والعمل من تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.

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