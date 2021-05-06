السيناريست أمين كمال: "وأنا طالب كنت بكتب أعمال لكتاب كُبار من الباطن"





وتابع "كمال"، خلال حواره مع الإعلاميان، ليلى عز العرب، وهشام إسماعيل، ببرنامج " يا أنا يا هي"، المذاع على فضائية "دريم"، مساء الخميس، ان وفاة السيناريست عبد الله حسن مثلت له أزمة، معقبًا: "قعدت فترة كبيرة ما أشتغلش، ووفاته كانت أزمة كبيرة جدًا، وكان هناك عمل بدأ في كتابته معه، وأذيع بعد وفاته، وكُتب أسمه عليه، وهذا امر كان جميل للغاية".





وأضاف أن كتابة السيناريو موهبة يجب أن تدعم بالدراسة، خلاف أن الممارسة هامة جدًا للحصول على خبرة، مضيفًا أن المسرح غير متواجد الآن مثل السابق، معقبًا: "احنا أكثر جيل مظلوم في المسرح".





قال السيناريست أمين كمال، إن السيناريست عبد الله حسن قدم معه أول مسلسل معه، وقدم مع الكثير من الاعمال الفنية من الباطن لنجوم وكتاب كبار، معقبًا: "كنا طلبة في الجامعة، وكنا بنكتب سيناريوهات لكتاب، وبيكتبوا عليها اسمهم".