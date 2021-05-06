موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة فريق نهضة بركان المغربي فى مباراة السوبر الإفريقي عن الموسم الماضي وتحديدًا يوم 28 مايو المقبل.

وكان النادي الأهلي قد وصل للقاء السوبر الإفريقي بعد الفوز بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي على حساب الزمالك بينما نهضة بركان المغربي حقق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية على حساب فريق بيراميدز.

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي الكاف أن لقاء السوبر الإفريقي بين الأهلي ونهضة بركان المغربي سيلعب يوم 28 مايو الجاري في قطر.