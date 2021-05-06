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أحمد كريمة يوضح سبب كراهية الشيعة لأصحاب الرسول (فيديو)

الخميس 06/مايو/2021 - 09:15 م
بوابة الفجر
كساب أحمد
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قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الشيعة تنحاز إلى سيدنا علي بن أبي طالب بدعوة أنهم ينحازون لآل بيت رسول الله، ولكنهم يعملون على تشويه والخوض في عرض الكثير من الصحابة رضوان الله عليه.

وتابع "كريمة"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن الشيعة لديهم موقف سلبي من سيدنا أبو بكر الصديق الذي جمع القرآن الكريم، وقاوم المرتدين، لأنهم كانوا يرون أن سيدنا علي بن أبي طالب كان أولى بالخلافة منهم.

ولفت إلى أن الشيعة قاموا بالتجني على سيدنا عمر بن الخطاب، وقاموا بتوجيه له الكثير من الاتهامات التي لم ينزل بها الله من سلطان.

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