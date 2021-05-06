حسام حسن يُعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة الأهلي

أعلن حسام حسن المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى عن التشكيل الذى سيخوض به فريقه مباراة الأهلى المقرر لها فى التاسعة ونصف مساء اليوم على ستاد الإسكندرية ضمن مباريات الجولة العشرين من عمر مسابقه الدورى الممتاز لكرة القدم.





وجاء التشكيل كالآتى:





حراسة المرمى : محمد صبحى.





خط الدفاع: خالد الغندور ، محمود رزق ، داميون لوى ، السيد سالم .





خط الوسط : هشام صلاح، أحمد نبيل مانجا ، عمار حمدى، عبد السميع ابراهيم، مروان عطيه.





خط الهجوم : ايمانويل اوكوى .





ويتواجد على دكة البدلاء: صبحى سليمان ، محمد الصباحى ، عبد الغنى محمد ، روماريو ، رزاق سيسيه ، أحمد راشد ، فوزى الحناوى ، حسام عاشور ، عمرو الميدانى .





ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 29 نقطة بينما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 37 نقطة .



