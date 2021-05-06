عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده





وشنت جماهير ريال مدريد هجومًا عنيفًا على هازارد وطالبت برحيله، بعد ظهور وهو يحتفل مع لاعبي تشيلسي عقب نهاية المباراة، التي انتهت بفوز البلوز على الريال 2-0 وتأهلهم لنهائي دوري أبطال أوروبا.





وقال هازارد على موقع "انستجرام" :" انا آسف، قرأت الكثير من التعليقات عني اليوم ونيتي لم تكن الإساءة لـ جماهير ريال مدريد. حلمي دائما كان اللعب في ريال مدريد وأتيت الى هنا للفوز. الموسم لم ينتهي، علينا القتال معا من اجل الليجا. هلا مدريد".





رد الدولي البلجيكي إيدين هازارد، نجم ريال مدردي الإسباني، على الهجوم الذي تعرض له أمس الأربعاء، من قبل جماهير الفريق الملكي، عقب خروج الفريق من مسابقة دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي على يد تشيلسي الإنجليزي.