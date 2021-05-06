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حملة مكبرة بالأقصر تستهدف المقاهي الغير ملتزمة بإجراءات الغلق
الخميس 06/مايو/2021 - 09:25 م
طاهر الحساني
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قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، اليوم الخميس، حملة موسعة شملت المدينه والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعه، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لعدد ٥ مواطن أثناء استقلالهم سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، بالإضافة إلى 3 محاضر نظافة عامة، و3 إزالات إدارية، وضبط 2 مقهى يقدمان الشيشة، ومصادرة عدد ٣ شيشه من المقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهى من إجراءات الغلق.
وأكد رئيس مدينة البياضية، علي استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع المظاهر،، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شارك في الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.
واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعه، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.
وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لعدد ٥ مواطن أثناء استقلالهم سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، بالإضافة إلى 3 محاضر نظافة عامة، و3 إزالات إدارية، وضبط 2 مقهى يقدمان الشيشة، ومصادرة عدد ٣ شيشه من المقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهى من إجراءات الغلق.
وأكد رئيس مدينة البياضية، علي استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع المظاهر،، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.
شارك في الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.
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