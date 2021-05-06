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حملة مكبرة بالأقصر تستهدف المقاهي الغير ملتزمة بإجراءات الغلق

الخميس 06/مايو/2021 - 09:25 م
بوابة الفجر
طاهر الحساني
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قاد محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، اليوم الخميس، حملة موسعة شملت المدينه والقرى التابعة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الصحة العامة.

واستهدفت الحملة مدينة البياضية وقرية الروافعه، وتم رفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين وتحرير المحاضر اللازمة.

وأسفرت الحملة عن تحرير محاضر لعدد ٥ مواطن أثناء استقلالهم سيارة اجرة بدون كمامات وتم عرض التصالح وقاموا بالتصالح الفورى، بالإضافة إلى 3 محاضر نظافة عامة، و3 إزالات إدارية، وضبط 2 مقهى يقدمان الشيشة، ومصادرة عدد ٣ شيشه من المقاهي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقاهى من إجراءات الغلق.

وأكد رئيس مدينة البياضية، علي استمرار تلك الحملات للقضاء على جميع المظاهر،، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولتحقيق الانضباط العام ومتابعة التزام المحال والمقاهي والمطاعم بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

شارك في الحملة عبد المحسن ربيع نائب رئيس المدينة، وأحمد اسماعيل مدير المكتب الفنى، وأعضاء المتابعة الميدانية، ومسؤولي قسم الإشغالات، ومسؤول الحملة بالمدينة.

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