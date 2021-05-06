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تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المحلات التجارية بالبحر الأحمر (صور)

الخميس 06/مايو/2021 - 09:27 م
بوابة الفجر
محمد طه
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التزمت المحلات التجارية فى مدن محافظة البحر الأحمر المختلفة، بقرار إغلاق المحلات أمام المواطنين، فى التاسعة مساء تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بغلق المحلات، في إطار جهود الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.

ومن جانبها شندت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحر الأحمر، بالتعاون مع الجهات المختصة، حملات مكثفة تجوب شوارع وميادين المحافظة بدأ من الزعفرانة شمالًا وحتى رأس حدربة جنوبًا، وذلك لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية فى التاسعة مساء من ضمن عددًا من القرارات التي تتخذها الحكومة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجدة وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.

كانت أصدرت اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عددا من القرارات سيتم تطليقها اعتبارا من اليوم الخميس ولمدة أسبوعين، وحتى 21 مايو.


-غلق المحال والمولات والكافيهات والسينما والمسارح 9 مساء مع السماح باستمرار خدمة الديليفري.

-استمرار غلق الشواطئ والمتنزهات والحدائق.

-حظر إقامة أي فعاليات أو احتفالات.

-إقامة صلاة العيد مثل صلاة الجمعة وسيسمح بها فقط في المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة وحظر اصطحاب الأطفال.

-إجازة عيد الفطر من الأربعاء القادم وحتى الأحد 16 مايو.
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المحلات التجارية بالبحر الأحمر (صور)
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المحلات التجارية بالبحر الأحمر (صور)
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المحلات التجارية بالبحر الأحمر (صور)
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المحلات التجارية بالبحر الأحمر (صور)
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المحلات التجارية بالبحر الأحمر (صور)
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء.. إغلاق المحلات التجارية بالبحر الأحمر (صور)

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