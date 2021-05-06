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تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد الزمالك في الدوري المصري

الخميس 06/مايو/2021 - 09:31 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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تترقب جماهير وعشاق الكرة المصرية، مواجهة القمة المقبلة بين الأهلي والزمالك ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري عن الدور الثاني من المسابقة المحلية.

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

ومن المقرر أن تُقام مواجهة الأهلي ضد الزمالك ضمن إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بنادي، مساء يوم 10 مايو المقبل.

وكان الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قد حسم مواجهة الدور الأول بالفوز على غريمه التقليدي الزمالك بهدفين مقابل هدف على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.


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