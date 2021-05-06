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أسعار الذهب تقفز فوق 1800 دولار مع تراجع عوائد السندات والدولار

الخميس 06/مايو/2021 - 09:36 م
بوابة الفجر
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قفز الذهب أكثر من 1% الخميس 6 مايو مدفوعا بتراجع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية ليتخطى مستوى 1800 دولار المهم نفسيا.

وبلغ سعر الذهب 1815.80 دولار للأونصة، أعلى مستوى منذ 16 فبراير.

وارتفعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 1.7% لتصل إلى 1814.50 دولار.

وهبط مؤشر الدولار 0.4% ، مما يزيد إغراء الذهب لحملة العملات الأخرى.

وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2923.07 دولار للأونصة، بعد أن صعد إلى ذروة غير مسبوقة عندما سجل 3017.18 دولار الثلاثاء بسبب شح المعروض من المعدن المستخدم في أنظمة عوادم السيارات.

وتقدمت الفضة 3.1% إلى 27.33 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 1.4% إلى 1241.61 دولار.

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