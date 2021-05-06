وزير خارجية المغرب: سنطور علاقاتنا مع إسرائيل إلى أقصى حد









أكد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن بلاده ستطور العلاقات مع إسرائيل إلى أقصي حد.





وقال بوريطة، في إفادة صحفية اليوم الخميس:"سنذهب إلى أقصى حد ممكن في تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين لمصلحة الشعبين ولمصلحة المنطقة كذلك".





وعبّر الوزير، عن أمله في تبادل زيارات رفيعة المستوى بين مسئولي المغرب وإسرائيل في القريب العاجل بعد رفع قيود السفر.





وأضاف: "الاتصالات بين المملكة المغربية وإسرائيل لم تتوقف رغم قطع العلاقات بين البلدين قبل استئنافها مجددا"، موضحا أن "استئناف العلاقات مع إسرائيل في ديسمبر الماضي ليس قرارا انتهازيا، بل هو طبيعي، وجاء عن قناعة بسبب العلاقات الخاصة التي تجمع المغرب باليهود".





واعتبر بوريطة، ما تم الاتفاق عليه بين المغرب وأمريكا وإسرائيل بأنه "وثيقة ملزمة قانونيا، وتتضمن اعتراف أمريكا بالسيادة المغربية على الصحراء، والتزام المغرب بتطوير العلاقات مع إسرائيل، والتزام إسرائيل بالتعاون مع المملكة المغربية".





وتطرق الوزير إلى الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قائلا: "المغرب يعمل على السلام الذي يحقق الأمن والاستقرار لإسرائيل، وأيضا يضمن حقوق الفلسطينيين".