الحلقة الـ 24 من "نسل الأغراب".. إلقاء القبض على غفران





يُخطط "غفران"مع شقيقه "سعادة" للتخلص من "عساف"، وبينما هم يجهزون خطتهم، فإذا لـ"علي" والمباحث أمامهم، ويقوموا بإلقاء القبض على "غفران" بسبب زراعته للأفيون ومتاجرته فيه.







مسلسل "نسل الأغراب"، وهو بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، فردوس عبد الحميد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامى، محمد جمعة، عماد زيادة، وأحمد فهيم، سلوى عثمان والعمل من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

بدأت قناة "ON" منذ قليل بعرض الرابعة والعشرون من مسلسل "نسل الأغراب" للفنان أحمد السقا والفنان أمير كرارة، ودارت الأحداث حولذهاب "مسعد" أحمد فهيم بـ"فاطمة" إلى المستشفى وهو منهار من البكاء، وينجح الأطباء في استخراج الطلقة منها، ثم يذهب "عساف" أحمد السقا لرؤيتها، ويخبرهم أنه من المؤكد أن "غفران" من فعل فيها ذلك، وأنه سيحاسبه على ما فعله، وطلب منهم ألا يأتوا امام المباحث بسيرة"حمزة" و" سليم".