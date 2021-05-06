صندوق النقد الدولي يبحث طلب القرض التونسي





قال جيري رايس المتحدث باسم صندوق النقد الدولي الخميس 6 مايو إن خبراء الصندوق اجتمعوا بالمسؤولين التونسيين هذا الأسبوع في واشنطن لبحث طلب تونس برنامج قرض من الصندوق، حيص انصب التركيز على تفاصيل خطط البلد للإصلاح الاقتصادي بعد جائحة كورونا.





وقال رايس "بالطبع نحن مستعدون لدعم تونس والشعب التونسي، لكي يتعاملوا مع تداعيات الأزمة ويمضوا قدما في تعاف شامل يخلق الوظائف ويستعيد الاستدامة المالية".





ولكنه أضاف أنه لا يستطيع تأكيد أن الصندوق يناقش برنامجا حجمه أربعة مليارات دولار، وهو المبلغ الذي قالت السلطات التونسية إنها تستهدفه، ولا الإطار الزمني لاتفاق قرض.