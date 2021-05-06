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انهيار منى زكي في لعبة نيوتن بعد انفصالها رسمياً عن محمد ممدوح
الخميس 06/مايو/2021 - 10:07 م
مصطفى فكيه
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ابدعت الفنانة منى زكي في الحلقة ال٢٤ من مسلسل لعبة نيوتن في مشهد حبست من خلاله انفاس المشاهدين عندما استلمت ورقة طلاقها الرسمي من حازم " محمد ممدوح".
ودخلت منى زكي في نوبة بكاء شديدة لشعورها بالندم على انفصالها من حازم، بينما وصفها رواد سوشيال ميديا بانها " فخر الصناعة المصرية".
تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.
مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.
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