"النايل تاورز".. بدء الحلقة الـ24 من "الاختيار2"

بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.





وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل باستعداد الإرهابيين ومنهم خيرت السبكي وحنفي جمال، لاقتحام كمين البرث التي استشهد فيها المنسي وزملاؤه، وسميت حلقة اليوم بـ"النايل تاورز".





مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

