Advertisements

"النايل تاورز".. بدء الحلقة الـ24 من "الاختيار2"

الخميس 06/مايو/2021 - 10:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
Advertisements
بدأت منذ قليل أحداث الحلقة الـ24 من مسلسل "الاختيار2" والمذاع على قناة "ON" في تمام الساعة الـ9 مساء.


وانتهت الحلقة السابقة من المسلسل باستعداد الإرهابيين ومنهم خيرت السبكي وحنفي جمال، لاقتحام كمين البرث التي استشهد فيها المنسي وزملاؤه، وسميت حلقة اليوم بـ"النايل تاورز".


مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، طارق صبري - هادي الجيار، إسلام جمال، أحمد داش، محمد علاء، سامح الصريطى، عمر الشناوى، محمد جمعة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الفجر الاختيار2 اخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

منذ حوالي 6 ساعات

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

منذ نصف ساعة

عاجل - اتحاد الكرة يصدم الأهلي بهذا القرار

منذ يوم

"البحوث الفلكية" تكشف تفاصيل جديدة عن الصاروخ الصيني (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - وسط مفاجأة وحيدة.. كارتيرون يُعلن تشكيل الزمالك ضد سموحة

منذ ساعتين و 22 دقيقة

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

منذ ساعة

عاجل.. جماهير ريال مدريد تطالب بطرد هذا اللاعب

منذ حوالي 23 ساعة

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

شاهد - طارق حامد يسجل هدفًا عالميًا في شباك سموحة (فيديو)

منذ أقل من ساعة

قرار عاجل من المترو بسبب زحام المحطات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - أول تعليق من هازارد بعد مطالبة جماهير ريال مدريد بطرده

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بيراميدز يوافق على إعادة مباراة الزمالك

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - مفاجأت في تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة الاتحاد السكندري

منذ حوالي 3 ساعات

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

منذ ساعتين

الصحة تطمئن المصريين بشأن الوضع الوبائي في مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل- أحمد مجاهد يكشف حقيقة إيقاف جهاد جريشة.. وموقف اتحاد الكرة من التحكيم الأجنبي

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

بدون فواصل إعلانية"..بدء الحلقة الخامسة من "الاختيار2""

"الأرض المحروقة".. بدء الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 2"

بعد قليل.. الحلقة السابعة من مسلسل "الاختيار 2"

بعد قليل. .الحلقة الـ14 من مسلسل "الاختيار2"

"عرب شركس"..بدء الحلقة الـ15 من "الاختيار2"

بعد قليل..الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار2"

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:32 م

غلق كلي للطريق الصحراوي اتجاه الإسكندرية لمدة 5 أيام

مفاجأة كبرى.. صفقة غير متوقعة تقترب من برشلونة بأمر لابورتا

05:11 م

بعد ازمة الهند.. الصحة توجه مناشدة للمصريين بسبب كورونا

05:50 م

رد قوي من توني كروس على سخرية نجم تشيلسي

08:58 م

باريس سان جيرمان يوجه رسالة نارية إلى برشلونة

10:00 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: لماذا لم يكسر الصحابة التماثيل في مصر؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سعد الدين إبراهيم سمسار أمريكا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: في الإسلام.. امرأة واحدة تكفي