أستاذ موارد مائية يكشف احتماليه سقوط الصاروخ الصينى على سد النهضة (فيديو)

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية، إن البعض يتساءل عن إمكانية سقوط الصاروخ الصيني الذي فقدت الصين السيطرة عليه في الفضاء، على سد النهضة، معقبًا: "الصاروخ احتمال يقع على أي نقطة على سطح الأرض.. جايز يروح في اي مكان، ولكن في الغالب أن الصاروخ يقع في المحيط".



وتابع "شراقي"، خلال تصريحات إعلامية لفضائية "الحدث اليوم"، مساء الخميس، أن إثيوبيا بدأت في إعداد مراحل الملء الثاني، من خلال القيام ببعض الإنشاءات الهندسة، وفتح البوابات لتصريف المياه الزائدة، ولكن حتى الآن لا يوجد أي دليل امكانية تخزين إثيوبيا 13.5 مليار متر مكعب من الناحية الفنية.



ولفت إلى أن إثيوبيا تسعى لتخزين كمية مياه زائدة بأي صورة حتى ولو 3 مليار مكعب، لانها تريد استخدام هذا الامر في الانتخابات المقبلة.

